Rize'de 4 Şubat Dünya Kanser Günü etkinlikleri

Rize Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Tepe, yaptığı açıklamada, “Kanser beraberinde getirdiği sağlık sorunlarının yanı sıra, maddi ve manevi yönden uzun süreli mücadele gerektiren bir hastalıktır. Ülkemizdeki son kanser verilerimizi genel olarak değerlendiğinde erkeklerde en sık görülen kanserler akciğer ve prostat kanseri iken, tütüne bağlı kanserler erkeklerde önemi önemini korumaya devam etmektedir. Kadınlarda en sık görülen meme kanseri, her 4 kadın kanserinden birisi olmaya devam etmektedir. Hem erkeklerde hem de kadınlarda bağırsak (kolorektal) kanseri, üçüncü en sık görülen kanser türüdür" ifadelerini kullandı.

Çocukluk çağı kanserlerinde ise lösemi en sık görülen kanser türü olduğunu söyleyen Tepe, “Dünya Kanser Günü” her yıl 4 Şubat günü; kanser ile ilgili farkındalık ve bilinç düzeyinin artmasını sağlamak, kansere karşı mücadelede önemli bir adım olan doğru bilinen yanlışlardan kurtulmak ve doğruların herkese ulaşmasını hedeflemek amacıyla dünya genelinde kutlanmaktadır.” diye konuştu.