Rize'de 44 yaşındaki kayıp hasta kadın için arama çalışması başlatıldı

Rize'nin İkizdere ilçesinde ot toplamak için dere kenarına giden ve kendisinden bir daha haber alınamayan 44 yaşındaki şizofreni hastası kadının bulunması için çalışma başlatıldı.

Olay ilçeye bağlı Ilıca köyü dün gündüz saatlerinde meydana geldi. Annesi ve ablasıyla birlikte ot toplamak için dere kenarına giden ve şizofreni hastası olduğu öğrenilen 44 yaşındaki Hatice Tekin bir anda gözden kayboldu. Kendisini arayan yakınlarının bir sonuç alamaması nedeniyle yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) sevk edildi. Tekin'in kaybolduğu alanda geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.