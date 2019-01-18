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Rize'de 67 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

Rize’de 323 örgün eğitim kurumunda 67 bin 362 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Rize'de 323 örgün eğitim kurumunda 67 bin 362 öğrenci karne heyecanı yaşadı.


Rize'de Taşlıdere Gazi İlk ve Ortaokulu'nda karne dağıtım törenin düzenlendi. Törene, Rize Valisi Kemal Çeber, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli şube müdürleri ile okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda veli katıldı.


Taşlıdere Gazi İlk ve Ortaokulu'nda folklor ekibinin gösterisi ile karşılanan ve tören süresince çocukların yakın ve sıcak ilgisi ile karşılaşan Vali Çeber, eğitimde Rize'yi daha ileri noktalara taşıyarak, hak ettiği yere taşımak için yoğun bir çabanın içinde olduklarını belirtti.


Öğrencilere tatil süresince iyi dinlenmeleri, bol bol kitap okumaları tavsiyelerinde bulunan Vali Çeber, “Yoğun bir eğitim döneminin ardından tatil bütün çocuklarımızın hakkı. Veliler olarak çocuklarımızı sadece aldıkları notlarla değerlendirmemeliyiz. Bazı öğrencilerin karnelerinde arzu edilmeyen notlar olabilir. Çocuklarımız, tatil süresince arkadaşlarıyla görüşmeli, sosyal ortamlarda bulunmalarına fırsat verilmeli ve kitap okumaya teşvik edilmelidirler” şeklinde konuşarak özverili çalışmalarından dolayı tüm öğretmenlere de teşekkür etti.

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