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Rize'de 89 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Kar yağışı Rize merkez ve ilçelerinde yüksek kesimleri etkisi altına alırken, il genelinde 89 köy yolu ulaşıma kapandı.


Rize'nin İkizdere ilçesinde 29 köy yolu kar yağışı nedeniyle kapanırken, Çamlıhemşin ilçesinde 10, Ardeşen ilçesinde 10, Çayeli ilçesinde 9, Güneysu ilçesinde 9, Hemşin ilçesinde 4 Derepazarı'nda 3, Pazar'da 2, İyidere'de 2, Fındıklı'da 2, Kalkandere'de 1 ve merkezde 8 köy yolu olmak üzere toplamda 89 köy yolu ulaşıma kapandı.


İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kapalı köy yollarının açılması için çalışma başlatıldı.

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