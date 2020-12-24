Rize'de 89 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Rize'nin İkizdere ilçesinde 29 köy yolu kar yağışı nedeniyle kapanırken, Çamlıhemşin ilçesinde 10, Ardeşen ilçesinde 10, Çayeli ilçesinde 9, Güneysu ilçesinde 9, Hemşin ilçesinde 4 Derepazarı'nda 3, Pazar'da 2, İyidere'de 2, Fındıklı'da 2, Kalkandere'de 1 ve merkezde 8 köy yolu olmak üzere toplamda 89 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kapalı köy yollarının açılması için çalışma başlatıldı.