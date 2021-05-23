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Rize'de aç kalan ayı evin altını üstüne getirdi

RİZE (İHA) – Rize’de aç kalan ayılar yaşam alanına inerek bir eve zarar verdi.

RİZE (İHA) – Rize'de aç kalan ayılar yaşam alanına inerek bir eve zarar verdi.


Olay, Çamlıhemşin ilçesine bağlı Verçenik yaylasında meydana geldi. Kış uykusundan uyanarak yüksek kesimlerde yiyecek bir şeyler bulamayan ayılar, köylülerin yaşam alanlarına kadar indi. Miktad Yılmaz'a ait evin camını parçalayarak içeriye giren ayı evin altını üstüne getirdi. Evde yiyecek bir şey bulamayan ayı eşyaları evin içerisinden dışına taşıdı.

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