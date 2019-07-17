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Rize'de aç kalan ayılar kovanları parçaladı

RİZE (İHA) – Rize’nin Çayeli ilçesinde aç kalan ayılar kovanları parçaladı.

RİZE (İHA) – Rize'nin Çayeli ilçesinde aç kalan ayılar kovanları parçaladı.


Rize'nin Çayeli ilçesi balıyla ünlü Senoz Vadisi'nde bulunan Yeşiltepe Köyü'nde aç kalan ayı arı kovanlarını telef etti. Fatih Demirbaş'a ait telef ettiği arı kovanlarının içerisindeki balı yiyerek karnını doyuran ayı köyde bulunan bir serendere de zarar vererek bölgeden uzaklaştı. Ayının kovanlarını telef ettiği Demirbaş "Kovanları dağıttı sağa sola, sağlık olsun. Naylaya (Serender) zarar verdi. Bir de yan tarafta ceviz ağacım vardı onu da budamış. Ne yapalım herkes rızkını yer" ifadelerini kullandı.

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