İhlas Haber Ajansı

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Rize'de acemi kasaplar soluğu hastanelerde aldı

Rize’de kurban kesimi sırasında kendini yaralayan acemi kasaplar, hastanelerin acil servislerine akın etti.

Rize'de kurban kesimi sırasında kendini yaralayan acemi kasaplar, hastanelerin acil servislerine akın etti.


Yurt genelinde olduğu gibi Rize'de de Kurban Bayramı'nın ilk gününde hastaneler acemi kasaplar ile doldu. Kurbanlık kesimi sırasında bıçak veya satırla kendini yaralayan vatandaşlar, soluğu acil servislerde aldı. İl genelinde kurbanlık hayvanlarını keserken yaralanan 41 kişi bıçak veya hayvan darbesiyle yaralandı. Yaralılardan 25'i Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesine, 16'sı da Rize Devlet Hastanesine ambulanslarla veya yakınlarının yardımıyla acil servislere ulaştırıldı.

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