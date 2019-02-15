Rize'de akıllı ilaç kullanımı eğitimi

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığına bağlı Akılcı İlaç Kullanımı İl Koordinatörlüğü tarafından gereksiz ve yanlış ilaç kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla organize edilen etkinliklere okullarda dahil edildi. Çay Ortaokulunda yapılan ilk etkinlikte öğrencilere Akılcı İlaç Kullanımı hakkında eğitim verildi. Karşılıklı soru-cevap şeklinde sonlandırılan eğitim bilgilendirme broşürleri ile desteklenerek tamamlandı.

Ayrıca çocukların en çok kullandıkları eğitim aracının kitaplar olduğu düşünülerek üzerinde “Çok İlaç Değil Doğru İlaç” slagonu yazılı akılcı ilaç kullanımı için özel olarak tasarlanmış kitap ayraçları öğrencilere hediye edildi.