Rize'de alabalık tesisleri modernleşiyor

Rize İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) arasında yürütülen 'Rize İli Alabalık Tesisleri Modernizasyonu Projesi' çerçevesinde yeni makineler üreticilere dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve DOKAP tarafından yürütülen 'Rize İli Alabalık Tesisleri Modernizasyonu Projesi' ile birlikte üreticilere ekipman desteği sağlandı. Yapılan projeyle 9 adet üreticiye, toplamda 33 kuluçka dolabı, 26 yavru büyütme havuzu, 15 canlı balık taşıma nakil tankı, 2 PH metre ve 3 yavru boylama makinesinden oluşan 79 parça ürünün dağıtımı gerçekleştirildi.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Rize Valisi Kemal Çeber, "Rize Türkiye'nin en çok yağış alan ili, aynı zamanda önümüzde büyük bir tarlamız var. Bu yüzden de su ürünlerine, deniz ürünlerine toplamak gerekirse denizcilere çok önemli projeler yapıyoruz. Bugün denizcileri desteklemeye yönelik bir proje için bir araya geldik. Alabalık üreticilerimize, boylama makinası, kuluçka makinesi ve havuzlar verdik. Burada üreticilerimiz kuluçka halinde balığın üretimine başlayacaklar ve verdiğimiz yeni ürünlerle en sağlıklı şekilde kademe kademe yetiştirerek, Rize'nin serin sularında yetişmiş balıklar olarak inşallah hem yurt içinde hem de yurt dışında insanların damak zevkine sunacaklar. Son yıllarda hem Karadeniz havzasında hem de ilimizde balıkçılık anlamında önemli gelişmeler oluyor. Balık olarak ihracatımız arttı. Ürünlerimiz arttıracak şekilde balıkçılarımızı sonuna kadar desteklemeye gayret ediyoruz. İnşallah balıkçılığa hız kesmeden desteklerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün dağıtmış olduğu ekipmanların kendilerine çok büyük bir kolaylık sağlayacağını söyleyen Rize İç Su Ürünleri Birlik Başkanı Mustafa Memoğlu, "Alabalık işletmeleri son zamanlarda büyük bir önem kazanmaya başladı. 10 yıl öncesine kadar üretime biz üreticiler olarak bu kadar önem vermiyorduk. Fakat şimdi talep çok arttı. Bize verilen bu yeni ekipmanlar ile üretimimize devam edeceğiz. Balıkçılık sektörü gün geçtikçe değer kazanmaya başladı. Bundan 10 yıl önce balığımızı bile satamıyorduk. Şimdi ise satacak balık bulamıyoruz. Bu aldığımız ekipmanlar balığı sağdığımız zaman belli bir zamanda yumurtanın çıkmasını sağlıyor. Bize verilen ekipmanlar kolaylaştıracak. Bu ekipmanların fiyatları çok yüksek. Rize'de de küçük alabalık tesisleri olan alamıyor" şeklinde konuştu.