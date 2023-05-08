Rize'de Amatör spor kulüplerine yardım programı gerçekleştirildi

Gençlik ve Spor Bakanlığı amatör spor faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacıyla Rize'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye'nin 81 ilindeki kulüp ve sporculara destek olmak amacıyla malzeme yardımında bulunmaya devam ediyor. Programa Rize Milletvekilleri Osman Aşkın Bak, Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız, ASKF Başkanı Ali Çelik, Gençlik ve Spor Hizmet Müdürleri, Şube Müdürleri, Kulüp Başkanları, Kulüp Yetkilileri ve kulüplerin sporcuları katıldı. Tören, spor kulübü temsilcilerine takdim edilen temsili çek ve hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak Spor kulüplerine yapılan yardımların çok önemli olduğuna belirterek, “Bu kulüplerimiz gerçekten ilimiz için çok özel önem arz ediyor. Çok sayıda gencimizi sporla buluşturan kulüplerimize bizlerin destekleri de en iyi şekilde devam edecektir” şeklinde konuştu.

Rize'de amatör spor faaliyetlerin her geçen gün arttığını söyleyen Rize Milletvekili Muhammed Avcı açıklamasında, “Kulüplerimizle birlikte el ele vererek yardımlarımızı en iyi şekilde gençlerimizin yaralanması adına kullanacağız. İlimizde amatör spor faaliyetlerinin her geçen gün arttığını ve bundan mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Yapılan yardım bütün kulüplere hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Rize Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız yaptığı açıklamada, “Gençlerimiz ve çocuklarımız doğru şekilde yönlendirilmelidir. Boş zamanlarını faydalı bir şekilde değerlendirilmeli, uyuşturucu ve kötü alışkanlıklardan muhafaza edilebilmeleri bakımından spora teşvik edilmeleri çok büyük önem arz ediyor. Spor kulüplerimizin maddi imkanları sınırlı, ancak biz devlet olarak hükümetimizin sağladığı imkanlarla, değerli Bakanımızın, milletvekillerimizin destekleriyle elde ettiğimiz kaynakları spor kulüplerimize, amatör spor kulüplerimize malzeme olarak vermeye devam ediyoruz. Ben bu kulüplerimize, gençlerimize, sporcularımıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Rize ASKF Başkanı Ali Çelik ise, “Rize Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olarak her seviyedeki sportif katılımı cesaretlendirmek ve artırmak, uygun gelişimi için imkân oluşturmak birinci önceliğimizdir. Rize'mizi sporla bütünleşmiş bir yaşam kültürünün yaygınlaşmasına hep birlikte katkı sağlama temennisiyle yeni sezonda tüm kulüplere başarılar” dedi.