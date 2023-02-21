Rize'de aracında el yapımı tabancalar yakalanan şahıs tutuklandı

Rize'de durdurulan araçta yapılan arama sonucu 4 el yapımı tabanca ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.

Rize Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 4 adet el yapımı tabanca ele geçirildi. Aracında el yapımı silah yakalanan F.İ. isimli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs yapılan işlemlerin sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.