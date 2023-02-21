İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Rize'de aracında el yapımı tabancalar yakalanan şahıs tutuklandı

Rize’de durdurulan araçta yapılan arama sonucu 4 el yapımı tabanca ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.

Rize'de durdurulan araçta yapılan arama sonucu 4 el yapımı tabanca ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.


Rize Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 4 adet el yapımı tabanca ele geçirildi. Aracında el yapımı silah yakalanan F.İ. isimli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs yapılan işlemlerin sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.