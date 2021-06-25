Rize'de arkadaşların tartışması kanlı bitti: 1 ölü

Rize'de iki arkadaş arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Derepazarı ilçesi Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sadık Karaoğlu (42) ile Yusuf Y. (38) arasında sebebi bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. İki arkadaşın tartışması alevlenince Yusuf Y. belinden çıkardığı tabanca ile arkadaşı Sadık Karaoğlu'nun biri kalbine olmak üzere 4 el ateş etti. Yaralanan Karaoğlu olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirilen ilk müdahalenin ardından Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayan Karaoğlu hayatını kaybetti. Yusuf Y. ise olayın ardından gittiği balıkçı barınaklarında polisin gelmesini bekleyerek teslim oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.