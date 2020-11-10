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Rize'de Atatürk'ü anma etkinlikleri

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında Rize'de düzenlenen törenlerle anıldı.


Rize Valiliği bünyesinde Rize Valiliği tören alanında Covid-19 tedbirlerine uygun olarak gerçekleştirilen anma törenine Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Baro Başkanı Ümit Peçe, Vali Yardımcıları Gülhani Ozan Sarı ve Sedat Sezik, Kurum Amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.


Vali Kemal Çeber ve Belediye Başkanı Rahmi Metin'in Atatürk anıtına çelenk sunmasının ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve Rize Belediyesi bando takımı eşliğinde İstiklal Marşı okundu.


Anma Töreni şiirler okunması ve günün anlam ve önemini içeren konuşmanın yapılması ile sonlandı.

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