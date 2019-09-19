Rize'de Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bisiklet turu düzenlendi

Rize'de, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Rize Belediyesi tarafından bisiklet turu düzenlendi.

Rize Tuzcuoğlu Memişağa Parkı'ndan başlayan bisiklet turuna Kurtuluş İlköğretim Okulu öğretmen ve öğrencileri, vatandaşlar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü mensupları, Rize Belediyesi Gençlik Merkezi mensupları ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu üyeleri katıldı.

Bisiklet turuna topluluk olarak katılan ve sağlıklı yaşama dikkat çekmek istediklerini dile getiren RTEÜ Genç Yeşilay Topluluğu Başkanı Emirhan Ekşi “RTEÜ Genç Yeşilay Topluluğu olarak Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında çevreci ve sürdürülebilir ulaşım çözümleri maksadıyla bizde bu programa bir paydaş oalrak katıldık. Bağımlılıklarla mücadele ediyoruz. Aynı zamanda pozitif yönlendirme olarak sağlıklı yaşama, spora, beslenmeye de örnek teşkil etmek, örnek olmak istiyoruz. Bu bağlamda genç Yeşilay Topluluğu olarak bizde bisiklet turuna katıldık” dedi.

Oğlu ile birlikte bisiklet sürmenin en çok sevdiği aktivitesi olduğunu dile getiren Hamza Kansız isimli vatandaş ise “Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında belediyemizin düzenlediği bisiklet turuna bizde ailecek destek için buradayız. Oğlumla beraber bisiklete bineceğiz. Çocuğumla beraber bisiklete binmek benim en güzel aktivitelerimden, hobilerimden. Oğlumda bizim gibi bisikleti çok seviyor. Eşimle, ben ve çocuğum bisikletle ilgili bütün etkinliklere katılıyoruz” ifadelerini kullandı.

Tuzcuoğlu Memişağa Parkı'ndan başlayan bisiklet turu Atatürk Caddesi boyunca devam etti. İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nin hemen önünden Cumhuriyet Caddesi'ne inen bisikletçiler, başladıkları yerde turunu bitirdi. Turda trafik polisleri de güvenlik önlemi alarak bisikletçilerin geçtiği sırada yolu trafiğe kontrollü olarak kapattı.