Rize'de aydınlatma direğine çarpan araç takla attı: 2 yaralı

Rize'nin Pazar ilçesinde aydınlatma direğine çarparak takla atan araçtaki 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Pazar ilçesi Kirazlık Mahallesi'nde saat 22.00 sularında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Pazar'dan Rize istikametine gitmekte olan M.F. idaresindeki 53 U 2002 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Takla atan araçta bulunan M.F. ve A.F. yaralandı. Kaza yapan aracı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkartılan iki kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.