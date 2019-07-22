İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rize'de ayı çay bahçesine girdi

Rize’nin Pazar ilçesi Kocaköprü Mahallesi’nde boz ayı çay bahçesine girdi.

Rize'nin Pazar ilçesi Kocaköprü Mahallesi'nde boz ayı çay bahçesine girdi.


İşe giderken bahçede bir hareketlilik gören mahalle sakinlerinden Volkan Balta, bir boz ayının çay bahçesine girdiğini gördü. Balta, ayının bahçede rahat tavırlarla dolaşması ve daha sonra da çay fidanlarının üzerinden hoplayarak geçmesini cep telefonuyla görüntüledi. Volkan Balta, bölgede domuz olduğunu ancak ayıların yerleşim yerlerinin bu kadar yakınına indiğini ilk kez gördüğünü ifade etti. Balta, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerin altına da "Tarlalarda dikkatli olalım" diye uyarıda bulunarak, “Kocaköprü sakinlerine duyurulur! Burada otobur ayı bulunmaktadır. Tarlalarda dikkatli olalım. El sallayışı çok samimiceydi” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.