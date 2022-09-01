Rize'de balık sezonu bereketli başladı

Karadeniz'e açılan balıkçıların ağlarına takılan balıklar yüz güldürdü. Rize Balıkçı Halinde 1 Eylül itibariyle açılan sezon sonrası hareketlilik başladı. Saat 05.00'te başlayan mezata vatandaşlar ve balıkçılar ilgi gösterdi.

Geçen seneye göre balıkların daha bol olduğunu ifade eden Adem Duman, “Sezon görünüşe göre bereketli geçecek. Palamut bu sene bol olabilir. Sezonun ilk günü. Balıklar gelmeye başladı. Geleneksel satışlarımızı yaptık. Denizdeki bolluk geçen seneye göre daha güzel görünüyor. Özellikle palamut bu sene severlerini bekliyor. Fiyatlar konusuna gelecek olursak maliyetler yüksek olduğu için çok ucuz balık tezgahlarda görünmeyebilir. Fakat denizdeki bolluk ne kadar çok olursa fiyatlar o kadar da makul kalacaktır” şeklinde konuştu.

Mazot fiyatları nedeniyle balık fiyatlarına yansıyacağını belirten İmdat Zoroğlu, “Sezon açıldı. Beklentilerimiz yüksek. Fakat mazot yükü balıkçıları zorluyor. Mazot indirimleri gerekiyor. Devletimiz mazot fiyatlarında bize bir fedakarlık yapmazsa vatandaşımız balığı bol yiyemeyecek. Mazot fiyatları haliyle tezgaha yansıyacak. Denizde olan bir tayfaya çok yüklü miktarda maaş ödemesi yapılıyor. Zor bir iş. En az maaş 15 bin lira. Kaptanlar, reisler 40 bin liradan fazla maaş alıyor. Bir tayfanın aylık gideri 700 bin lirayı buluyor. Devletimizin burada bize yardımcı olması gerekiyor. Geçen sezon indirimlerimiz iyiydi. Bu sezon sadece iki liralık indirim alabiliyoruz. Tekrar söylüyorum bu balıkçıları gerçekten yoruyor. Maliyetler hafiflerse tezgahlarda ucuzluk görürüz. Böylece vatandaşımız balığını rahatça yiyebilir” ifadelerini kullandı.

Bu sezon palamutu bol beklediklerini belirten Erkan Avcı “Rızkı veren Allah'tır. Bu sene denizde bolluk olduğu gözüküyor. Palamutu bol bekliyoruz. İnşallah fiyatlar makul olacak. Kısmetse balıkçılarımız üzülmeyecek, vatandaşlarımız da bolca balık yiyecek. İnşallah dilediğimiz gibi bir sezon geçiririz” dedi.