Rize'de belediyeden ağaçlara kuş yuvası

Rize Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, kuşların şehir merkezindeki parklarda yaşam alanı oluşturmasını sağlaması adına bir proje gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen proje ile kuşların korunması için insan elinin uzanamayacağı uygun ağaçlara özel tasarlanmış kuş yuvaları asıldı. Proje ile serçe gibi küçük kuşlarının üremesi için standartlara uygun hazırlanan yuvalar kuşların parkalara yerleşmesini sağlayarak kuş sesleri içerisinde huzurlu bir ortam oluşturulması ve mevsim koşullarından korunmasını amaçlanıyor.