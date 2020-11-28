İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rize'de beton mikserinin freni boşalınca dereye yuvarlandı

Rize’nin Çayeli ilçesinde Beton mikseri freni boşalınca 5 metre yükseklikten dereye yuvarlandı.

Rize'nin Çayeli ilçesinde Beton mikseri freni boşalınca 5 metre yükseklikten dereye yuvarlandı.


Olay ilçeye bağlı Madenli Beldesi'nde meydana geldi. Muhammet Beşiktepe yönetimindeki 27 Z 5724 plakalı beton mikseri parkettiği sırada freninin boşalması sonucu dereye yuvarlandı. Geri geri kayarak 5 metre yükseklikten aşağıya düşen beton mikserinin sürücüsü Beşiktepe yaralandı. Beşiktepe olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün hjayati tehlikesi'nin olmadığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.