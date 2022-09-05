Rize'de binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Rize'nin Ardeşen ilçesinde bulunan 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, ilçeye bağlı Deniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Çıkış nedeni bilinmeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevre binalardaki vatandaşlar yangını fark etmesinin ardından itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine bölgeye giden Kaçkar İtfaiye Birliği ekipleri yangını söndürme çalışmalarına başladı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.