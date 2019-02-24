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Rize'de bir ev alev alev yandı

Rize Merkez Ekrem Orhon Mahallesi Hanımeli Sokağı’ndaki yedi katlı bir apartmanın beşinci katında Ahmet Akçay adlı bir vatandaşa ait olduğu öğrenilen dairede yangın çıktı.

Rize Merkez Ekrem Orhon Mahallesi Hanımeli Sokağı'ndaki yedi katlı bir apartmanın beşinci katında Ahmet Akçay adlı bir vatandaşa ait olduğu öğrenilen dairede yangın çıktı.


Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın sonucu vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında dumandan etkilenen ikisi çocuk altı kişi RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Hastaneye kaldırılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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