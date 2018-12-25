Rize'de bir okulun çatısında yangın çıktı

Rize Hasan Kemal Yardımcı Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi'nin çatısında çıkan ufak çaplı yangın sonrası öğrenciler kısa sürelik panik yaşadı.

Alınan bilgiye göre, yangın 15.30 sıralarında merkeze bağlı Paşakuyu Mahallesinde bulunan Hasan Kemal Yardımcı Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi'nin çatısında meydana geldi. Öğrencilerin çıkış saatine yakın bir zamanda, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan yangın, öğrencilerin panik yaşamasına neden oldu. Yangını gören çevredeki vatandaşlar Rize Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Yangında yaralanan olmadı.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor.