İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rize'de bir okulun çatısında yangın çıktı

Rize Hasan Kemal Yardımcı Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi’nin çatısında çıkan ufak çaplı yangın sonrası öğrenciler kısa sürelik panik yaşadı.

Rize Hasan Kemal Yardımcı Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi'nin çatısında çıkan ufak çaplı yangın sonrası öğrenciler kısa sürelik panik yaşadı.


Alınan bilgiye göre, yangın 15.30 sıralarında merkeze bağlı Paşakuyu Mahallesinde bulunan Hasan Kemal Yardımcı Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi'nin çatısında meydana geldi. Öğrencilerin çıkış saatine yakın bir zamanda, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan yangın, öğrencilerin panik yaşamasına neden oldu. Yangını gören çevredeki vatandaşlar Rize Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Yangında yaralanan olmadı.


İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.