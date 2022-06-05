Rize'de boğalar kıyasıya yarıştı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin dünyaca ünlü turizm bölgesi Ayder Yaylası'nda ‘Ayder Kültür Sanat ve Doğa Festivali' çerçevesinde geleneksel boğa güreşlerinin pandeminin ardından bu yıl 26.'sı düzenlendi.

Çamlıhemşin'in Ayder Yaylası'nda bulunan arenada baş, başaltı, küçük orta, büyük orta ve ayak kategorisi olmak üzere 5 kategoride yarışan 50 boğa kıran kırana mücadele etti. Boynuz kontrolleri gerçekleştirilen boğalar sırayla arenaya alındı. Boğa sahiplerinin de büyük heyecan yaşadığı güreşlerde bazı boğalar hemen sonuca giderken bazı boğalar ise hiç güreşmeden arenayı terk ederek sahibinin hüsrana uğramasına sebep oldu. Bazı boğa sahipleri ise boğasının rakibinin kendi boğasından güçlü olduğunu düşünerek güreşi başlatmadan boğasını geriye çekerek mağlup sayıldı. Festivale İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, Çamlıhemşin Kaymakamı Hakan Öznay katılırken, yabancı turistler de ilgi gösterdi.

Rize Valisi Kemal Çeber boğa güreşlerinin bölgenin kültürel bir faaliyeti olarak yaşatılması gerektiğinin altını çizerek, "Bazılarının kaygısı olmasın, bu aslında boğaları barıştırma festivali. Bölgemiz için de çok önemlidir. Bizim gibi geleceğini turizm üzerine bina eden bir bölgenin de etnografik değerlere, kültürel değerlere sahip çıkması gerekir. Bir süredir pandemiden dolayı hem boğa yetiştiricileri hem de boğa güreşi severler bu faaliyetleri özlemişti. Bu özlemin giderildiğine şahit oluyoruz. Herkes daha bir canlı. Yol boyunca ben sohbetler ettim. Herkes dört gözle bekliyormuş. Gayet mutlu oldum" şeklinde konuştu.

Yunus Orakçı isimli vatandaş ise festivalin eğlenceli geçtiğini ifade ederek, "Çok eğlenceli geçiyor. Maşallah hayvanların hepsi bakımlı, boğalarımızın hepsi birbirinden güzel. Doğa güzel. İnsanlar güzel. Daha ne isteriz. Bende aslında boğa hastasıyım. Zamanında babam, amcam uğraştı. Aileden çok şampiyon çıktı. Şimdi artık bizim yapma şansımız azaldı ama seneye inşallah ben de bir tane boğa aldım ona bakıyorum. Onunla yarışmalara katılacağım" dedi.

Zeynep Kocaman isimli bir başka vatandaş ise, "Ben her yıl geliyorum. Çocuklarım İstanbul'da olduğu için ben boğa bakamıyorum ama yeğenlerim bakıyor. Bende böyle eğlenerek izliyorum" şeklinde konuştu.