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Rize'de bulunduğu binanın 6. katından düşen asker hayatını kaybetti

Rize’de iznine çıkan bir asker, bulunduğu binanın altıncı katından düşerek yaşamını yitirdi.

Rize'de iznine çıkan bir asker, bulunduğu binanın altıncı katından düşerek yaşamını yitirdi.


Rize Jandarma Komutanlığı Salarha Jandarma Karakol Komutanlığında vatani görevini yerine getiren 4 aylık asker olan 21 yaşındaki jandarma Er Cafer Işık akrabalarının geldiğini dile getirerek ev iznine çıktı.


Işık, izne gittiği Yeniköy Mahallesi'ndeki binanın altıncı katından henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Işık, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Rize Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alırken, aynı evde bulunan ve ismi açıklanmayan bir kişiyi de gözaltına aldı.

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