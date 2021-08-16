İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Rize'de çatı katından düşen şahıs hayatını kaybetti

Rize’de evinin çatısını onarırken çatı katındaki pencereden düşen kişi hayatını kaybetti.

Rize'de evinin çatısını onarırken çatı katındaki pencereden düşen kişi hayatını kaybetti.


Olay merkeze bağlı Ketenli Köyünde meydana geldi. Evinin çatısını onaran Sezai Kar (65) dengesini kaybederek çatı katındaki pencereden beton zemine düştü. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.