Rize'de çatlamalar nedeniyle tahliye edilen 8 katlı binada inceleme çalışmaları başladı

RİZE (İHA) – Rize'de duvarları çatlamaya başlayınca dün tahliye edilen 8 katlı binada incelemeler başladı.

Olay dün Rize Merkez Yeniköy Mahallesi 1 Nolu Cami sokakta meydana geldi. Akşam saatlerinde 8 katlı Kent Apartmanı'nda ikamet eden Ali Koçali isimli vatandaşın mutfakta yemek hazırladığı sıra bir anda duvarından çatırtı sesi gelmeye başladı. Sesleri duyan Koçali duvara baktığında duvardaki kalebodurların şiştiği fark etti ve evde bulunan annesini de alarak evi tahliye etti. Koçali, bu sırada polise ve komşularına da haber verdi. Binada bulunan vatandaşlar kısa sürede binayı olası bir tehlikeye karşı boşaltırken polis çevrede güvenlik önlemi aldı. İlk olarak Rize Belediyesi'nden gelen ekipler binanın boşaltıldığından emin olduktan sonra binanın elektriği ve doğalgazı kesildi. Daha sonra olay yerine gelen AFAD Rize İl Müdürü Şakir Kurk ve beraberindeki Rize İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman binayı incelerken, bina sakinlerinden de olay anını dinledi. AFAD Müdürü Kurk, bina sakinlerinin yakınlarında kalmasını, yakını olmayanları da AFAD'ın misafirhanelerinde ağırlayabileceklerini dile getirerek vatandaşları binaya girmemeli noktasında uyardı.

Sabahın ilk saatlerinde ise olay yerine gelen Rize Belediyesi ekipleri ise bina da küçük çapta bir inceleme yaptıktan sonra incelemelerin başladığını bina sakinlerine duyurdu. Daha sonra olay yerine Rize Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler gelerek binanın duvarlarından örnek aldı. Binanın akıbeti için alınan örneklerle laboratuvar ortamında yapılacak incelemenin ardından hazırlanacak rapor bekleniyor.