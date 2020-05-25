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Rize'de çay üreticileri tulum ile müzik eşliğinde çay topladı

RİZE (İHA) – Bayramda da kotalarını doldurmak zorunda olan üreticiler işi eğlenceye çevirerek tulum ezgileri eşliğinde çay topladı.


Tüm Türkiye'de uygulanan sokağa çıkma yasağı Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki çay üreticilerini kapsamadı. Bayram boyunca çay toplamaya devam eden Rizeli çay üreticileri ise kararı tulum eşliğinde çay toplayarak kutladı.


Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Madenli Beldesi Merkez Mahallesi'nde yaşayan çay üreticileri bayramda da çay toplamaya devam etti. Onlar diğer üreticilere nazaran işi eğlenceye çevirdi. Çaylıkta çalınan tulum eşliğinde çay toplayan aile yağmura aldırış etmeden çay satmak zorunda oldukları günlük kotalarını doldurmak için makas salladı.

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