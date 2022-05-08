İhlas Haber Ajansı

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Rize'de çığ düşen yaylada 9 evde hasar oluştu

Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı Virim yaylasında çığ düşmesi sonucu 9 evde hasar meydana geldi.

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Virim yaylasında çığ düşmesi sonucu 9 evde hasar meydana geldi.


İkizdere'nin Eskice köyüne bağlı Virim yaylasında çığ düşmesi sonucu evlerde hasar oluştu. 9 evin zarar gördüğü yaylaya ulaşımın sağlanamamasından ötürü vatandaşlar yollarının açılması için çağrıda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen Rize İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yayla yolunun açılması için çalışma başlatıldı.

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