Rize'de çıkan yangında 1 kişi yanarak can verdi

RİZE (İHA) – Rize'de meydana gelen yangında 75 yaşındaki kadın yanarak hayatını kaybetti.

Olay Çayeli ilçesine bağlı Demirhisar köyünde sabah saatlerinde meydana geldi. Sebebi belirlenemeyen bir nedenden ötürü Gülhanım Kotanoğlu'nun (75) da içeride bulunduğu sırada evin ahır kısmında yangın çıktı. Çayeli Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü fakat Gülhanım Kotanoğlu yanarak hayatını kaybetti.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.