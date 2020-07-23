İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rize'de denizde kalp krizi geçiren emekli okul müdürü hayatını kaybetti

Rize’de yüzerken kalp krizi geçiren Necati İslamoğlu isimli emekli okul müdürü hayatını kaybetti.

Rize'de yüzerken kalp krizi geçiren Necati İslamoğlu isimli emekli okul müdürü hayatını kaybetti.


Olay Ardeşen ilçesinde meydana geldi. Sıcak havadan bunalan emekli Ardeşen Lisesi Müdürü 80 yaşındaki Necati İslamoğlu hemen hergün yüzdüğü Ardeşen Limanı mevkiinde denize girmek istedi. Denizde bir anda kalp krizi geçiren İslamoğlu hayatını kaybetti. Cansız bedeni kıyıya vuran İslamoğlu denizden çıkartılarak otopsisi için Rize Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Olayla ilgilki inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.