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Rize'de denizde kaybolan vatandaş için başlatılan arama çalışmaları güçlükle devam ediyor

Rize’nin Çayeli ilçesinde dün akşam saatlerinde denize girdikten sonra kendisinden haber alınamayan 55 yaşındaki Hasan Furuncu’yu arama çalışmaları dün akşamdan itibaren aralıksız devam ediyor.

Rize'nin Çayeli ilçesinde dün akşam saatlerinde denize girdikten sonra kendisinden haber alınamayan 55 yaşındaki Hasan Furuncu'yu arama çalışmaları dün akşamdan itibaren aralıksız devam ediyor.


Dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kemer köyündeki Kanlıdere plajında bir arkadaşı ile kumsalda otururken denize giren Hasan Furuncu bir anda gözden kayboldu. Arkadaşının dalganın yüksekliği konusunda uyarılarını dikkate almayan Furuncu'dan o saat itibariyle haber alınamıyor.


Olayın ardından Sahil Güvenlik, Jandarma Arama Kurtarma, Deniz Polisi ve AFAD ekipleri Furuncu için seferber oldu. Olayın gerçekleştiği saat itibariyle arama çalışması sürdüren ekipler, denizdeki dalga boyunun yüksek olmasından dolayı çalışmalarını güçlükle yürütüyor.


Çalışmalar, Furuncu'nun en son görüldüğü bölgelerde yoğunlaştırıldı.

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