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Rize'de denize düşen amatör balıkçı hayatını kaybetti

Rize’de amatör balıkçı dengesini kaybederek kayıktan denize düşerek hayatını kaybetti.

Rize'de amatör balıkçı dengesini kaybederek kayıktan denize düşerek hayatını kaybetti.



Olay, merkeze bağlı Çiftekavak Mahallesi'nde denizde meydana geldi. Dün gece 23.45 sıralarında balık tutmak amacıyla kayıkla denize açıldığı öğrenilen 42 yaşındaki Hayrullah Karabulut isimli amatör balıkçı, sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü denize düştü. Akşam saatlerinde denizde ceset gören vatandaşların polisi araması üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Karabulut'un hayatını kaybettiğini belirdi. Karabulut'un cesedi Rize Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğüne gönderilerek olayla ilgili inceleme başlatıldı. 2 çocuk babası Karabulut'un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

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