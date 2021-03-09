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Rize'de dereye düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Rize’nin Ardeşen ilçesinde itfaiye ekipleri dereye düşen köpeği vatandaşların da yardımıyla kurtardı.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde itfaiye ekipleri dereye düşen köpeği vatandaşların da yardımıyla kurtardı.


Alınan bilgiye göre, Ardeşen ilçesinde sokak köpeği Dolana Deresi'ne düştü. Bağıran köpeği fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri dereye merdiven uzattı. Dereye inen itfaiye eri köpeğe ip bağlayarak vatandaşların da yardımı ile yukarıya çekilmesini sağladı. Köpeği kurtarma operasyonuna çok sayıda vatandaş da meraklı gözler ile izledi.

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