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Rize'de “Doğu Türkistan” konferansı

RİZE (İHA) – Rize’de düzenlenen "Doğu Türkistan’da Neler Oluyor” konulu konferansta katılımcılar gözyaşlarını tutamadı.

RİZE (İHA) – Rize'de düzenlenen "Doğu Türkistan'da Neler Oluyor” konulu konferansta katılımcılar gözyaşlarını tutamadı.


Genç Sağlık Sen Rize Şubesi tarafından düzenlenen konferans saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an tilavetiyle başladı. Doğu Türkistan'da yaşananların yer aldığı slayt gösterisinin oynatıldığı sırada katılımcılar gözyaşlarını tutamadı. Konferansa konuşmacı olarak katılan Doğu Türkistan Maarif Derneği Genel Sekreteri Abdullahad Abdurrahman Ablethajım, Doğu Türkistan'da yaşananlarla hakkında katılımcılara bilgi verdi. Konferansa Memur-Sen Başkanı Resul Usta, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ve vatandaşların yanı sıra Rize'de eğitim gören Doğu Türkistan başta olmak üzere yabancı öğrenciler katıldı.

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