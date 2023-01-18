Rize'de durdurulan araçta ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu yakalandı

Rize'de şüphe üzerine durdurulan araçtan ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu yakalanırken konu ile ilgili 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Rize İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde kent merkezinde şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan arama neticesinde 4 adet ruhsatsız tabanca ve tek parça halinde toplam ağırlığı 1.98 gram olan metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.Ö. ve İ.Ç. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.