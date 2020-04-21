Rize'de ev ve serender yangını korkuttu

Rize'nin Çayeli ilçesi Yamaç Köyü'nde meydana gelen yangında bir ev ve serender kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, yangın sabah saatlerinde Çayeli ilçesine bağlı Yamaç Köyü'nde meydana geldi. D.K'ye ait evde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Evde başlayan yangın büyüyerek evin yanında bulunan ahşap serendere sıçradı. Köyde bulunan vatandaşlar yangını fark etti ve Çayeli Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler tarafından yangın söndürülürken, ev ve serender kullanılmaz hale geldi.

Yangın esanasında evde kimsenin olmadığı öğrenilirken, yangın ile ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.