Rize'de F Klavye kurslarına talep arttı

Kamu kurumlarında F Klavyenin kullanılmaya başlamasıyla Rize'de de F Klavye kurslarına rağbet arttı.

Rize'de Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen F Klavye kurslarına yüzlerce vatandaş başvuru yaparak eğitim almaya başladı. Yoğun olarak katip olmak isteyenlerin tercih ettiği kurslarda verilen dakikaya göre kelime yazımına bakılarak daha da geliştiriliyor. Hiç kullanmayı bilmeyen bir vatandaşın bile kısa sürede F Klavye ile 10 parmak yazmaya başladığını dile getiren kursun eğitmeni Hasan Demir, F Klavyenin aynı zamanda Türkçe'ye en uygun klavye olduğunun da altını çiziyor.

Kurs sayesinde kursiyerlerin Adalet Bakanlığı çatısı altında katip olarak başladığını dile getiren Demir “Klavye eğitimlerine çok talep var şuanda. Geçen yıldan bu ayna bu kurs sayesinde adliyeye bir çok arkadaşımız katip olarak yerleştiği için talep daha da arttı. Geçtiğimiz yıl bu sınıfta bu şekilde olan arkadaşlarımız şimdi memur olarak başladılar” ifadelerini kullandı.

Türkçeye en yatkın klavyenin F klavye olduğunu dile getiren ve on parmak yazmanın sadece F klavye ile mümkün olduğunu sözlerine ekleyen Demir “Q klavye ile bu şekilde hızlı yazamazsınız. Q klavyenin harfleri çok ayrık olduğu için bizim elimize yatkın değil. F Klavye tamamen bizim dilimize uygundur. Ünsüzler sağ, ünlüler sol tarafta olduğu için tamamen bizim dilimize yatkın olduğu için çok kısa sürede ilerleme kat edilebilir. Katip olmak isteyenlerin dışında, memur arkadaşlar hızlanmak için, on parmak klavye kullanmak için kursa geliyor. Yüksek lisansını yazarken hızlı bir şekilde yazmak istediği için kursa katılan arkadaşlar var” dedi.

Daha önce bankacı olan ve sürekli Q klavye kullanan Mehmet Pekin, F klavye ile yazımın daha rahat olduğunu dile getirerek “Adliyede katiplik için kursa başladım. Daha önce bankacıydım Q Klavye kullanıyordum. Şimdi F klavye ile yazmaya başladım ve daha kolay geldi. Çalışmalarım şuanda çok iyi gidiyor. 1 ay oldu ve ben 1 ayda 120 kelimeyi gördüm” diye konuştu.

Yazım süresini en aza indirmek için F klavye kursuna başvuruda bulunduğunu dile getiren Neşe Turanlı ise “Aslında tarih öğretmeniyim ama atamam yapılmadığı için kendimi geliştirmek amaçlı kursa başladım. F klavye kullanmak zor değil, ben 2 aylık bir çalışma ile epey bir kelime çıkartabiliyorum” dedi.

Bir başka kursiyer Yusuf Ziya Taş ise daha önce girdiği zabıt katipliği sınavında Q klavye kullandığı için 90 kelimeyi aşamadığını ama F klavye ile hedefinin üzerine çıktığını dile getirerek “Bu yaz zabit katipliği için sınavlara girmiştim ama Q klavye ile 90 kelimeyi aşamamıştım. Arkadaşların tavsiyesi üzerine F klavye kursuna başladım. 2 aydır burada çalışıyorum ve 90 kelimeyi F klavye ile rahatlıkla aşıyorum. Bu rakamı daha da yukarıya çekmeye çalışıyorum. Günlük düzenli çalıştığım sürece başardığımı da anlayabiliyorum” açıklamasında bulundu.