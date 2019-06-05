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Rize'de feci kaza:1 ölü

Rize’de meydana gelen kazada aracın hakimiyetini kaybeden sürücü hayatını kaybetti.

Rize'de meydana gelen kazada aracın hakimiyetini kaybeden sürücü hayatını kaybetti.


Kaza, öğle saatlerinde Rize Merkez İslampaşa Mahallesi Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kenan Yaman (65) kontrolündeki 53 DD 856 plakalı araç, sebebi henüz belirlenemeyen nedenden ötürü kontrolden çıkarak çekici araca vurarak durabildi. Hurdaya dönen otomobilin içerisinden güçlükle çıkartılan Yaman, sağlık ekiplerince RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaman, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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