Rize'de fener alaylı Cumhuriyet coşkusu

Rize'nin Çayeli ilçesinde düzenlenen "Cumhuriyet Yürüyüşü" kapsamında tulum eşliğinde horon oynanarak, fener alayı oluşturuldu.

Ahmet Mesut Yılmaz Parkı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ilçe merkezinde fener alayı düzenledi. Yürüyüşe 24, 25 ve 26. Dönem CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, CHP Çayeli İlçe Başkanı Hızır Efe Kadıoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programa katılan vatandaşlar, yaklaşık 2 kilometre boyunca ellerindeki fenerlerle çalınan tulumla eşliğinde yürüdü.

Eski CHP'li Milletvekili Aylin Nazlıaka etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, “Bugün burada biz bu yürüyüşü farklı siyasi görüşlerden, farklı yaşlardan insanlarla yaptık. Cumhuriyet hepimizin bayramı. Bayramlarımızın ve Cumhuriyetimizin taçlanması için ulusal bayramlarımıza sahip çıkmak zorundayız” dedi.

CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz ise, “Bu tür etkinlikleri Rize'nin ve Çayeli'nin aydınlık ve demokratik yüzünü, Cumhuriyete olan bağını göstermek için devam ettiriyoruz. Rize'nin her yerinde bu tür kutlama etkinlikleri yapıyoruz. Cumhuriyet kenti olan Rize'nin bağını göstermek için buradayız” diye konuştu.

Yürüyüş, 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda tulum eşliğinde oynanan horonla son buldu.