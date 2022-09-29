Rize'de fındık bahçesine giren boz ayı çelik tele takıldı

Rize'de fındık bahçesinde domuzlardan korunmak için yapılan tele takılan ayı kurtarılarak tekrardan doğaya salındı.

Olay, Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesinde meydana geldi. Mahallede bulunan fındık bahçesine giren bir boz ayı yavrusu bahçeyi domuzdan korumak için yapılan çelik tele takıldı. Ayıyı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Doğa Koruma ve Milli Parklar

İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler uyuşturucu iğne ile çelik tele takılan ayıyı kurtarmak için bayılttı. Bayılan boz ayı ekipler tarafından kurtarıldıktan sonra yapılan sağlık kontrollerinin ardından doğaya salınmak üzere en yakın yaylalardan biri olan Kirazlı Yaylasına çıkarılarak orada doğaya tekrardan salındı.