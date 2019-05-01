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Rize'de geri manevra yapan aracın çarptığı 2 çocuktan biri öldü, biri yaralandı

Rize’nin Pazar ilçesinde geri manevra yapan aracın çarptığı 2 çocuktan biri hayatını kaybetti, biri de ağır yaralandı.

Rize'nin Pazar ilçesinde geri manevra yapan aracın çarptığı 2 çocuktan biri hayatını kaybetti, biri de ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre akşam saat 19.15 sıralarında Pazar Mahallesi Dikmen Caddesi Fırın Sokakta, F.B. (56) idaresindeki 34 NN 6820 plakalı özel otomobil, yolda dönüş yaparken geri manevra yaptığı esnada kaldırımda oturmakta olan Zeynelhan Cömert (11) ve M. S.ye (11) çarptı. Ağır yaralan çocuklar olay yerine gelen ambulanslarla Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Zeynelhan Cömert burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, diğer yaralı M.S. Rize Devlet Hastanesine sevk edildi. M.S.'nin ayaklarında kırıklar olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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