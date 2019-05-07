Rize'de gönül sofrası misafirlerini ağırlamaya başladı

Rize Belediyesi hayırsever iş adamlarının da desteğiyle gencinden yaşlısına, öğrencisinden çalışanına kadar Sahil Dolgu Alanı'nda bulunan Kültür Park'ta vatandaşları bir araya getiriyor.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin de vatandaşlarla birlikte orucunu ‘Gönül Sofrası'nda açtı. Rize Belediyesi Ramazan ayında iftar organizasyonları dışında birçok etkinlik daha gerçekleştirecek.

Belediye Başkanı Metin, Ramazan ayı boyunca başta Nasrettin Hoca ve Karagöz-Hacivat olmak üzere 10 ayrı etkinlikte vatandaşlarla bir araya geleceklerini söyledi.