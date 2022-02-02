Rize'de gözler çıkarılacak Çay Kanununa çevrildi

Çayın başkenti Rize'de gözler üreticilerin 2022 sezonundan önce çıkarılmasını istedikleri Çay Kanununa çevrildi.

2022 yaş çay sezonu yaklaştıkça üreticilerin çıkarılacak olan Çay Kanunu hakkında beklentileri artmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine hazırlıklarına başlanan Çay Kanunu, Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin (RTEÜ) koordinasyonunda taslak olarak hazırlanarak Gıda, Tarım ve Orman Bakanlığı'na sunuldu.

Çay üreticilerinin tek çekincesinin çıkacak olan çay kanununda özel sektörün devlet tarafından açıklanan taban fiyatın almasının önüne geçilmemesi olduğunu dile getiren Rize Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç, RTEÜ tarafından hazırlanarak Tarım ve Orman Bakanlığı'na sunduğu çay kanunu teklifi hakkında duyumlarının olduğunu ve duyumların bile vatandaşı mağdur edecek şeyler olduğunu ifade etti.

Üreticilerin çıkacak olan çay kanunu dört gözle beklediğini hatırlatan Paliç "Çay kanunun çıkmasını dört gözle bekliyorum ama bu kanun üreticiye zarar verecek şekilde değil, üreticinin yararına olacaksa bekliyorum. Eğer bu kanun üreticinin yararına olacaksa başımın üzerine kim çıkartırsa çıkartsın ona teşekkür ederim. Ama bu kanun üreticinin aleyhine çıkacaksa eğer bunda bir taban fiyat koymayacaksa mesela yapılan çalışmaların içerisinde konamıyor da şöyle bir madde getiriliyor diye duyumlarımız var. Bir özel sektör vatandaştan düşük fiyata çay aldığı zaman o üretici onu mahkemeye verecek, hak kazanacak, hakkını alacak. Şimdi böyle bir şey uygulanmaz. Şimdi öyle bir kanun çıkacaksa o Ahmet dayı, Mehmet dayı onu gidip mahkemeye veremez, masraf edemez, ona bir daha çay veremez. Şimdi en azından anayasal temsilcisi olarak Ziraat kolları olarak ben üretici adına mahkemeye verip, üreticinin hakkını alabilirsem yani onun adına kendisine verilmek suretiyle o zaman olur. Çünkü biz avukatta tutarız mahkemeye de veririz hepsinin adına yaparız. Böyle bir imkan sağlamıyor" dedi.

"Taslağın son hali bizlere gösterilmeden bakanlığa gönderildi"

RTEÜ'nin hazırladığı taslağı son olarak kendilerine göstermeden bakanlığa teslim ettiğini ve oy birliği ile gönderilmediğini ifade eden Paliç "Ben üniversite tarafından hazırlanan kanun teklifi taslağının üreticilerin lehine olacağına inanmıyorum. Üniversitenin kuruluşunda, her şeyinde vardım fakat gözümüz gibi baktığımız üniversitede bazı çalışmaların olduğu o 38 maddedir de varım. Hepsinde de çalıştım, hiç aksatmadım ama son şeklinden kimsenin haberi yok. Benim hocalara saygım vardır. Bunu konuşmak dahi istemezdim ama benim beklentim o üniversite bizlere sordular konuştuk, maddeleri tartıştık ama neyi değiştirdiklerini dahi bizden kaçırdılar. Geleceğini hep beraber bize vereceklerini söylemelerine rağmen bizim haberimiz yok. O çalışma heyetinde bulunmama rağmen haberim yok" ifadelerini kullandı.