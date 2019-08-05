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Rize'de haber alınamayan vatandaş ölü bulundu

Rize’nin Güneysu ilçesinde dün akşamdan beri haber alınamayan 63 yaşındaki şahıs, yapılan arama çalışmaları sonucu ölü olarak bulundu.

Rize'nin Güneysu ilçesinde dün akşamdan beri haber alınamayan 63 yaşındaki şahıs, yapılan arama çalışmaları sonucu ölü olarak bulundu.


Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Güneysu ilçesindeki evinden ayrılan 63 yaşındaki Mehmet Aydın'dan haber alınamıyordu. Durumu emniyet güçlerine bildiren ailenin isteği üzerine polis ekipleri Aydın'ın bulunması için arama çalışmaları başlattı. Ekiplerin çalışmaları sırasında bir istinat duvarının altında ceset fark etti. Yapılan incelemenin ardından cesedin Mehmet Aydın'a ait olduğu fark edildi.


Olay yerinden alınan cenaze, Rize Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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