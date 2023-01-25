Rize'de hamsi kampanyası

Rize'de balıkçılık yapan bir esnaf, hamsi kampanyası ile şaşırttı. Tezgahta hamsinin kilosunu 20 TL'den satan esnaf, 15 kiloluk hamsi kasasını ise 150 TL'den satışa sundu.

Son zamanlarda bol şekilde avlanmadığı için kilosu 50 TL'nin altına düşmeyen hamsi Rize ve Artvin'de teknelerin ağlarına takılması ile vatandaşın yüzünü güldürmeye başladı. Karadenizli balıkçıların ağlarına takılan hamsi Rize'nin Pazar ilçesinde balıkçılık yapan Murat Kurt isimli esnafın başlattığı kampanya ile ilgi gördü. Kilosunu tezgahta 20 TL'den satışa sunan Kurt, hamsi tuzlamak isteyen vatandaşlara için indirime gitti. 15 kiloluk hamsinin bulunduğu kasayı 150 TL'den satan Kurt, "Tezgahta hamsinin kilosunu 20 TL'den satıyorum. Kasasını ise 150 TL'den satıyorum. Kasada 15 kilo hamsi var. Kilosu 10 liraya geliyor. Bu hamsi Fındıklı, Hopa ve Arhavi bölgelerinde avlanıyor. Fiyatlar çok uygun" ifadelerini kullandı.