Rize'de hamsi yüzleri güldürdü

Rize'de palamut bolluğunun ardından kendini gösteren hamsi tezgahta 25 TL'den alıcı buldu.

Karadeniz'de denize açılan teknelerin ağlarına vuran palamut yerini hamsiye bıraktı. Son zamanlarda bol şekilde avlanmadığı için kilosu 50 TL'nin altına düşmeyen hamsi Rize ve Artvin'de teknelerin ağlarına bolca takılmaya başladı. Balıkçı ile vatandaşın yüzünü güldürmeye başlayan hamsi tezgahlarda 25 TL'den satıldı.

Denizde yoğunluğun hamside olduğunu belirten balık satıcısı Faik Yılmaz, "Hamsi'nin kilosu şuanda 25 TL. Şu anda hamsiler Fındıklı, Arhavi ve Hopa arasında tutuluyor. Pazar, Çayeli, Işıklı ve Fındıklı aralarında avlanma oluyor. Şu anda en çok hamsi avlanıyor. Ara sıra da istavrit çıkıyor. Hamsi 1-2 gün çıkmıyordu şimdi tekrardan tutmaya başladık. Artık taze hamsi denizlerden çıkar" ifadelerini kullandı.