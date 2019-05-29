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Rize'de hastanelerde 'Manevi Destek Birimi' kuruldu

Rize’de hizmet veren iki büyük hastanede ’Manevi Destek Birimi’ kuruldu.

Rize'de hizmet veren iki büyük hastanede 'Manevi Destek Birimi' kuruldu.


Konuyla ilgili Sağlık İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Diyanet İşleri Başkanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında' Hastanelerde Manevi Destek Sunmaya Yönelik İşbirliği Protokolü' imzalanmıştır. Söz konusu protokol kapsamında İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Rize Devlet Hastanesinde Manevi Destek Birimi oluşturulmuş olup, manevi destek talep eden hasta, hasta yakını ve hastane personeline bu birimde protokol kapsamında görevlendirilen uzman personel tarafından hizmet sunulmaktadır" denildi.


Bu kapsamda Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Rize Devlet Hastanesinde hasta, hasta yakınları ve hastane personeline manevi destek birim uzmanları tarafından birimde yapılan çalışmalar anlatıldı.

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