Rize'de Hentbol küçükler yarı finali sona erdi

Rize Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün okul sporları faaliyet programında yer alan Okullar arası Küçükler Hentbol Yarı Final müsabakaları, Yeni Şehir Spor Salonu'nda oynanan final karşılaşmalarının ardından sona erdi. Kızlar ve erkekler kategorilerinde 4 gün boyunca devam eden müsabakalarda 16 takımdan yaklaşık 290 sporcu bir üst tura yükselme mücadelesi verdi. Son gün oynanan final karşılaşmalarının ardından kızlarda Bingöl 100. Yıl Orta Okulu ve Bitlis Şehir Mahir Ayabak Orta Okulu, erkeklerde ise Trabzon Özel Candan orta Okulu ve Bingöl İnönü Orta Okulu takımları Tekirdağ'da yapılacak finallere katılmaya hak kazandılar.

Rize Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız yaptığı açıklamada, "Okul sporları çerçevesinde ilimizde düzenlenen Küçükler kız ve erkekler Hentbol yarı final müsabakalarını yerinde takip ettik. Karşılaşmalara katılan tüm takımları tebrik ediyorum. Final müsabakalarına katılmaya hak kazanan takımlara yürekten başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.