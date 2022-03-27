İhlas Haber Ajansı

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Rize'de heyelan Ayder Yaylası'nın yolunu ulaşıma kapattı

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle turizm merkezi Ayder Yaylası’nın yolu ulaşıma kapandı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle turizm merkezi Ayder Yaylası'nın yolu ulaşıma kapandı.


Heyelan ilçeye bağlı Ayder Yaylası yolu Kavak mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi. Çamlıhemşin-Ayder karayolu yamaçtan kopan kaya parçalarının düşmesi sonucu ulaşıma kapanırken, vatandaşların ihbarı üzerine yolda geniş çapta güvenlik önlemi alındı. Trafiğe kapalı yolda bölgeye gelen ekipler iş makineleriyle beraber yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

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