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Rize'de heyelan cep telefonu kameralarına yansıdı

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana gelen heyelan cep telefonu kameralarına yansıdı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana gelen heyelan cep telefonu kameralarına yansıdı. Yamaçtan koparak kaymaya başlayan toprak kütlesi heyelanın meydana geldiği Komilo köyü yolunu ulaşıma kapattı.


Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Komilo köyünde geçtiğimiz Salı günü heyelan meydana geldi. Köyün çay alım yerinin arka tarafında bulunan yamaçtan kopan dev toprak kütleleri bir anda köyün yoluna inerek yolu ulaşıma kapattı. Ekiplerin kapanan yolu açma çalışması sırasında ise ikinci kez toprak koparak yola indi. O anlar ise vatandaşlar tarafından anbean kaydedildi.


Toprak kaymasında can kaybı yaşanmazken birçok araç köyde mahsur kaldı. Öğrencilerinde okula gidemediği köyde, heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yolu açma çalışmaları devam ediyor.

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